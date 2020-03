Hilfen für arbeitslose Alleinerziehende nötig

Ein Mann geht an einem Schild der Bundesagentur für Arbeit vorbei. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, hat für mehr Unterstützung von Alleinerziehenden in der Arbeitswelt geworben. «Von aktuell 6700 alleinerziehenden Arbeitslosen in Schleswig-Holstein sind 6100 Frauen», sagte Haupt-Koopmann am Freitag. Es sei notwendig, die Rahmenbedingungen für alleinerziehende Arbeitslose zu verbessern.

«Viele von ihnen brauchen unterstützende, auf ihre Situation hin zugeschnittene Angebote, um den Weg zurück in die Arbeitswelt zu meistern – von passenden Qualifizierungsangeboten über familiengerechte Arbeitszeiten bis hin zu einer noch besseren Kinderbetreuung in den sogenannten Randzeiten», sagte Haupt-Koopmann. Dies sei umso dringender als diese vor allem im Einzelhandel, in der Gesundheitsbranche oder im Hotel- und Gaststättengewerbe arbeiteten.

In diesen Branchen gibt es laut Arbeitsagentur besonders regen Personalbedarf.