Hildesheimer Bischof bedauert Bode-Rücktritt

Hildesheim (dpa/lni) –

Der zurückgetretene Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück hat nach Ansicht seines Hildesheimer Amtsbruders Heiner Wilmer wichtige Akzente in der deutschen katholischen Kirche gesetzt. Wilmer nannte Bodes Eintreten für mehr Rechte von Frauen in der Kirche und eine stärkere Beteiligung von Laien. «Sein langjähriges Wirken wird Spuren hinterlassen, nicht nur in seiner Diözese Osnabrück, sondern auch in der Kirche Deutschlands», sagte Wilmer einer Mitteilung vom Sonntag zufolge.

Am Vortag war bekanntgeworden, dass Papst Franziskus ein Rücktrittsangebot Bodes angenommen hat. Der Osnabrücker Bischof übernahm damit Verantwortung für Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen in seinem Bistum. Bode sei «ein ebenso theologisch gebildeter wie auch praktisch erfahrener Gesprächspartner» gewesen, dessen Rat er immer sehr geschätzt habe, sagte Wilmer. Er habe Respekt vor Bodes Rücktritt und bedauere dessen Ausscheiden.