«High Tech vom Dorf»: Kanzlerin besucht Firma Laseroptik

Garbsen (dpa/lni) – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag das Familienunternehmen Laseroptik in Garbsen bei Hannover besucht. Die promovierte Physikerin ließ sich bei ihrem Rundgang viele Details erklären. Es sei ein sehr gutes Gefühl, dass Deutschland in der Welt oben mitspiele, sagte Merkel anschließend. Die 1984 gegründete Firma stellt Beschichtungen und Spiegel für alle Arten von Laser her – etwa für die Industrie, Medizin, Raumfahrt und Wissenschaft. «Wir sind eine High-Tech-Firma vom Dorf und genießen Weltruf», sagte Geschäftsführer Wolfgang Ebert.

Von der Ausrichtung der Firma mit eigener Kita zeigte sich die Regierungschefin beeindruckt: «Das ist gelebte soziale Marktwirtschaft.» Schule und duale Ausbildung in Deutschland müssten aber mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten, betonte die Kanzlerin. «Die Welt schläft nicht.» Merkel sprach nach ihrem Rundgang auch mit Beschäftigten von Laseroptik.

Nächste Station für die Kanzlerin in der Region Hannover war das Pharmaunternehmen MSD Sharp & Dohme, das in Burgwedel einen Impfstoff gegen das Zaire-Ebolavirus herstellt.

