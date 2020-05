HFV trauert um Ehrenpräsident Friedel Gütt

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) trauert um seinen Ehrenpräsidenten Friedel Gütt. Der Sportfunktionär ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren gestorben, teilte der HFV am Dienstag mit. «Friedel Gütt hat sich in seinem Leben für unser Land und die Freie und Hansestadt Hamburg sowohl in der Politik als auch ehrenamtlich für den Sport außerordentliche Verdienste erworben», sagte der aktuelle HFV-Präsident Dirk Fischer.

Der 1933 geborene Gütt war 1958 in den Hamburger Staatsdienst eingetreten und von 1976 bis 1982 Staatsrat in der Gesundheitsbehörde. Von 1981 bis 1996 war der promovierte Jurist Präsident des Hamburger Sportbunds (HSB) und von 1991 bis 2007 Präsident des HFV, für den er bereits seit Ende der 1960er-Jahre tätig war. Bis 2009 war das Ehrenmitglied des Deutschen Fußball-Bundes Vizepräsident des Norddeutschen Fußball-Verbands. Von 1986 bis 1990 war er zudem Schatzmeister im Deutschen Sportbund.

Mitteilung Hamburger Fußball-Verband