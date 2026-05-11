Heutzutage heißt kaum noch ein Kind Udo

Hamburg (dpa) –

Als Udo Lindenberg vor fast 80 Jahren geboren wurde, war Udo ein Name von vielen. Genauer gesagt, rangierte er sogar auf Platz 42 der beliebtesten Vornamen, wie Namensforscher Knud Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mittlerweile rangiert Udo als Vorname in der Statistik sehr weit hinten. Irgendwo nach Platz 4.200. Dementsprechend sind Menschen, die Udo heißen, auch durchschnittlich 73 Jahre alt.

Es kommt aber tatsächlich doch noch vor, dass Eltern ihre neugeborenen Söhne Udo nennen. «In den Geburtsjahrgängen 2010 bis 2025 wurde Udo in Deutschland ungefähr 80 Mal als erster Vorname vergeben», sagte Bielefeld. Nur 5,8 Prozent der Babys haben einen selteneren Namen bekommen.