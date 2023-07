Heuer Fernandes bricht HSV-Training ab

Torwart Daniel Heuer Fernandes in Aktion. Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Torhüter Daniel Heuer Fernandes hat sein Training bei Fußball-Zweitligist Hamburger SV nach einer Finger-Verletzung an der linken Hand abgebrochen. Eine Diagnose gab es nach der Einheit am Dienstag vorerst nicht, Trainer Tim Walter zeigte sich aber entspannt. Auch Neuzugang Dennis Hadzikadunic beendete frühzeitig das Training. Das sei eine abgesprochene Maßnahme, sagte Walter.

Die öffentlichen Trainingseinheit am Volksparkstadion beobachteten knapp 200 Fans. Die angeschlagenen Verteidiger Sebastian Schonlau (Wadenprobleme), Jonas David (Schmerzen am Oberschenkel) und Miro Muheim (Faszienriss in der Wade) absolvierten ein individuelles Training, Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (linkes Wadenbein angebrochen) fehlte.

Walter muss sich Gedanken machen, wie die HSV-Defensive der kommenden Wochen ausschauen wird. Neben den drei verletzten Abwehrspielern ist auch Neuzugang Guilherme Ramos fraglich, der nach einer Schulterverletzung vorsichtig in den Spielbetrieb integriert werden soll. Wie schnell die angeschlagenen Spieler einsatzfähig sind, sei nicht klar abzusehen, so Walter.

Am Samstag (15.00 Uhr) spielt der HSV in Schottland gegen die Glasgow Rangers. Sechs Tage später eröffnet der HSV am Freitag gegen Absteiger FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) die neue Saison.