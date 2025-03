Heruntergefallene Kippen bringen Mann in den Knast

Hamburg (dpa) –

Erst Kippen, dann Knast: Ein Mann, der am Bahnhof Hamburg-Dammtor seine auf die Gleise gefallenen Zigaretten retten wollte und dafür auf die Schienen gesprungen sein soll, ist wenig später festgenommen worden. Denn bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Beamten, dass der 30-Jährige seit zwei Wochen per Haftbefehl gesucht wird, wie die Bundespolizei in Hamburg mitteilte. Dem Mann wird das Erschleichen von Leistungen in 36 Fällen vorgeworfen, weil er 2023 und 2024 in den Hamburger S- und U-Bahnen immer wieder ohne Fahrkarte unterwegs gewesen sein soll, wie ein Sprecher sagte.

Zeugen hatten am frühen Montagmorgen die Bundespolizei über die Gefahrenlage alarmiert. Die sprachen den Mann wenig später an und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Nur weil er dabei unkooperativ war, prüften die Beamten den Angaben nach schließlich seine Personalien und stießen so auf den Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.