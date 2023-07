Hersteller ruft Zwiebelmettwurst wegen Salmonellen zurück

Hannover (dpa/lni) –

Wegen Salmonellen ist eine Zwiebelmettwurst in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Dabei handelt es sich um die 150-Gramm-Packung des Herstellers Bauerngut, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Produktrückruf auf der Internetseite lebensmittelwarnung.de hervorgeht. Betroffen ist demnach die Chargennummer 3274 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Juli. Verkauft wurde der Artikel demnach in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Bremen.