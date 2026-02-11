Herrenloses Pferd auf der Bundesstraße

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Pferd hat am Morgen den Verkehr auf der Bundesstraße 75 bei Lübeck durcheinandergebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Autofahrer das herrenlose Tier gemeldet. Der Verkehr wurde gestoppt. Ein Beamter hielt das Pferd nahe dem Übergang von der Bundesstraße zur Autobahn 266 am Halfter fest und führte es von der Fahrbahn.

Wie der Vierbeiner auf die Fahrbahn gekommen war, blieb zunächst unklar. Zwischenzeitlich konnte nach Hinweisen die Halterin des Tieres erreicht werden. Die Frau holte ihr unverletztes Pferd ab und führte es dann zurück zum Stall im Lübecker Stadtteil Kücknitz.