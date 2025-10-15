Herbstwetter im Norden: Erst mild, dann Regen

Hamburg/ Kiel (dpa/lno) –

Während es in Schleswig-Holstein zum Wochenende trocken und mild bleiben soll, müssen sich die Menschen in Hamburg auf Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit den ersten Regenwolken bei Hamburg in der Nacht zu Donnerstag.

Am Mittwoch soll es im Norden Deutschlands bewölkt mit ein paar Sonnenstrahlen bleiben. Auch die Temperaturen sollen laut dem DWD wie in den vorherigen Tagen mild bleiben. Es sollen Höchsttemperaturen von 15 Grad Celsius erreicht werden. In der Nacht zu Donnerstag sollen die Temperaturen wie zu erwarten fallen, auf zwischen acht und zehn Grad. In der Nacht soll es dann bereits zu ersten Regenschauern um die Elbe kommen.

Donnerstags werden laut DWD ähnlich milde Temperaturen wie am Mittwoch erreicht. Die Höchsttemperaturen sollen erneut 15 Grad Celsius erreichen. Der Regen soll sich auf Hamburg und die Elbe konzentrieren, im restlichen Bundesland dagegen wieder die Sonne zum Vorschein kommen.