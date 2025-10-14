Herbstferien: Hamburger Flughafen erwartet 370.000 Reisende

Während der Herbstferien sind Ziele wie Antalya und Palma de Mallorca bei Reisenden beliebt. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Flughafen erwartet während der Herbstferien wöchentlich rund 370.000 Passagiere. «Die Verkehrszahlen und die Anzahl der Ziele der diesjährigen Herbstferien bewegen sich auf dem Niveau des letzten Jahres», sagte eine Sprecherin des Airports Helmut Schmidt.

Die Fluggesellschaften fliegen ab Hamburg wie im Vorjahr mehr als 120 Städte an. Die mit Abstand meisten Flüge haben die Ziele Antalya und Palma de Mallorca.

Mit erhöhten Passagierzahlen rechnet der Flughafenbetreiber von Freitag, dem 17. Oktober, an. Die Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen am 20. Oktober.

Die Terminals öffnen bis Ende Oktober um 3.15 Uhr in der Nacht. Die Sicherheitskontrolle ist von 3.30 Uhr an besetzt. «Zu den Ferienzeiten empfehlen wir, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein», sagte die Sprecherin.