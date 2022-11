Herbst-Steuerschätzung: Land darf mit Mehreinnahmen rechnen

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen darf in den kommenden Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher prognostiziert. Allein im Vergleich zur letzten Steuerschätzung im Mai ergeben sich Zuwächse in Höhe von 908 Millionen Euro in diesem Jahr und 579 Millionen Euro im Jahr 2023, wie das Finanzministerium in Hannover am Dienstag mitteilte. Bis 2026 ergeben sich demnach unter Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs rechnerisch Zuwächse in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro pro Jahr.

«Die prognostizierten Steuermehreinnahmen ermöglichen es uns, Bürgerinnen und Bürger, die niedersächsischen Unternehmen sowie die Kommunen dort zu unterstützen, wo die Entlastungsmaßnahmen des Bundes nicht ausreichen», sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Es sei selbstverständlich, dass die inflationsbedingten Mehreinnahmen den Menschen im Land zurückgegeben würden. Rund drei Wochen nach der Landtagswahl wollten SPD und Grüne am Dienstag in Hannover ihren Koalitionsvertrag vorstellen.

Vor wenigen Tagen wurde die bundesweite Steuerschätzung vorgelegt. Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass Bund, Länder und Kommunen bis 2026 rund 126,4 Milliarden Euro mehr einnehmen als noch im Mai erwartet.