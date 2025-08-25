Herbst schlägt Sportspiele der Ostseeanrainer vor

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst kann sich sportliche Wettkämpfe von Jugendlichen der Ostseeanrainer vorstellen. «Werte wie Fairness, Respekt und die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, werden nicht nur unserer Jugend besonders intensiv im sportlichen Wettkampf vermittelt», sagte die CDU-Politikerin. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Mit dem Ende der diesjährigen Ostseeparlamentarierkonferenz in Mariehamn auf den Ålandinseln am Dienstag geht die Präsidentschaft der Konferenz auf den Schleswig-Holsteinischen Landtag über. Herbst übernimmt den Vorsitz vom Abgeordneten des Parlaments der Ålandinseln Alfons Röblom.

Sport

Herbst habe bereits in ihrer Antrittsrede zur Präsidentin den Sport in den Fokus gerückt. «Unsere gemeinsame Ostseeregion bietet vielfältige Möglichkeiten des sportlichen Wettbewerbs im und am Wasser», sagte Herbst. Das Ziel sei ein gemeinsames, friedliches und demokratisches Europa.

Der «Bild» sagte Herbst, «die Idee ist ganz frisch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf Schulen und Vereine zugehen.» Als Sportarten könne sie sich beispielsweise Segeln, Rudern, Beachvolleyball und Strandfußball vorstellen.