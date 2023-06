Herbst: Dänische Minderheit ist «DNA unserer Kultur»

In deutscher und dänischer Schreibweise ist am das Ortsschild von Flensburg zu lesen. Carsten Rehder/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst hat beim Jahrestreffen der dänischen Minderheit die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit hervorgehoben. Gerade für die Arbeit der dänischen Südschleswiger habe sie einen hohen Stellenwert, sagte sie am Sonntag bei dem Treffen in Flensburg. Für die Pflege von Kultur und Sprache brauche es funktionierende Strukturen und Menschen, die sich mit Herzblut, Ausdauer und Pflichtgefühl einbringen und Verantwortung übernehmen.

Die dänische Minderheit in Südschleswig sei Teil der Region, sagte Herbst. «Sie ist Teil der DNA unserer Kultur, ohne die Schleswig-Holstein einfach nicht Schleswig-Holstein wäre.» Ebenso wie die deutsche Minderheit in Nordschleswig genieße die dänische Minderheit hierzulande unbeschränkte Anerkennung. «Beide sind heute so eng mit der sie umgebenden Mehrheitsgesellschaft verbunden, dass die Zeiten des deutsch-dänischen Grenz- und Kulturkampfes völlig vergessen sind.»