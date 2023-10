Henning Scherf rät zu Gelassenheit im Alter

Henning Scherf (SPD), deutscher Politiker und Jurist, ehemaliger Präsident des Bremer Senats und Bürgermeister, posiert in seiner Wohnung in Bremen vor Fotos seiner Kinder und Enkel. Focke Strangmann/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Beim Älterwerden hilft aus Sicht von Bremens Ex-Regierungschef Henning Scherf Gelassenheit. Er kenne eine ganze Reihe Hundertjähriger, die erstaunlich fit seien und mit denen er sich wöchentlich bei seinen Lesezirkeln in Altenheimen austausche. «Sie sind entspannte alte Leute. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, dass sie gut ins Alter gekommen sind», sagte Scherf. «Dass sie nicht immer nur geklagt haben, was nicht mehr geht, sondern dass sie sich auf das konzentrieren, was noch geht und dass sie das gut finden und Neugierde entwickeln.»

Der Sozialdemokrat wird am 31. Oktober 85 Jahre alt. Sein Ziel sei es, mindestens 100 Jahre zu werden. «Daran halte ich fest, obwohl mich alle auslachen. Sie sagen, das sei ein törichter Wunsch», sagte Scherf, der seit seinem Ruhestand zahlreiche Ratgeber zum Umgang mit dem Lebensabend und dem Tod geschrieben hat.

Mit Mitte 80 fühle er sich nach wie vor fit. «Ich glaube, da ist auch ein großes Stück Glück dabei», sagte der Jubilar. Aber klar, auch eine gesunde Lebensweise: Er trinke keinen Alkohol, dafür seit einer Chinareise vor Jahrzehnten heißes Wasser. Außerdem rauche er nicht, esse vor allem Obst und Gemüse und fahre viel Fahrrad. «Und zwar auch richtig lange Touren nach Hamburg und so, nach Oldenburg.»