Kiel gewinnt nach Startschwierigkeiten gegen Bietigheim

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist THW Kiel geht mit einem Heimsieg in die Weihnachtsfeiertage. Gegen den Aufsteiger SG BBM Bietigheim setzte sich der Rekordmeister mit 38:29 (19:18) durch. Beste Werfer des Spiels waren Bence Imre mit neun Toren für Kiel sowie Dominik Claus mit sechs Treffern für die Gäste.

Kiel hatte über weite Strecken der Partie Probleme mit den engagiert aufspielenden Bietigheimern. Kurz vor dem Halbzeitpfiff vergab die SG die Chance zur möglichen Führung. Im Gegenzug traf Eric Johansson aus der eigenen Hälfte zum 19:18.

Nachwuchskeeper Nowottny kommt für Wolff

Erst in der zweiten Hälfte spielten sich die Kieler frei. Vom 21:20 (35.) zogen die Schützlinge von THW-Trainer Filip Jicha zunächst auf 25:20 (37.) und dann auf 30:23 (47.) davon. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Stark in der zweiten Halbzeit spielte Andreas Wolff. In der Schlussphase machte der Nationaltorwart dann Platz für den erst 19 Jahre alten Nachwuchskeeper Leon Nowottny.

Freude bei den Kieler Fans hatte es schon vor dem Spiel gegeben. Kreisläufer Hendrik Pekeler hat seinen Vertrag an der Förde verlängert. Der am Saisonende auslaufende Kontrakt wurde um ein Jahr ausgedehnt. Dazu wurde eine Option bis zum 30. Juni 2027 vereinbart. Noch größer wurde der Jubel, als nach dem Abpfiff bekanntgegeben wurde, dass auch Spielmacher Domagoj Duvnjak bis zum 30. Juni 2026 verlängert hat.