Hemelingen und Delmenhorst im DFB-Pokal dabei

Bremen (dpa) –

Die Fünftligisten Hemelinger SV und Atlas Delmenhorst haben sich für die erste Hauptrunde des Fußball-DFB-Pokals qualifiziert. Beide gewannen am Samstagabend ihre Endspiele am sogenannten Finaltag der Amateure.

Der Bremen-Liga-Meister aus Hemelingen setzte sich im Finale des Bremen-Pokals überraschend mit 1:0 (1:0) gegen den Regionalligisten Bremer SV durch. Der Stadtteil-Club spielt in den nächsten Tagen auch selbst in einer Aufstiegsrunde mit dem FC Altona 93, dem Heider SV und dem FSV Schöningen um den Sprung in die Regionalliga Nord.

Delmenhorst schlug im kleinen NFV-Pokal den Oberliga-Rivalen BSV Rehden durch ein Tor in der 89. Minute mit 2:1 (0:1). In Niedersachsen gibt es zwei Pokal-Wettbewerbe, die je einen Teilnehmer für den DFB-Pokal ermitteln: einen für Oberliga-Clubs und die Sieger der Bezirkspokale. Und einen für die Drittliga- und Regionalliga-Clubs. Dort gewann Blau-Weiß Lohne am frühen Nachmittag völlig überraschend gegen den VfL Osnabrück.