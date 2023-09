Helle Spätsommerabende auf Wangerooge

Wangerooge (dpa/lni) –

Die Tage werden schon wieder kürzer, auf Wangerooge bleibt es in der neuen Woche dennoch abends an einigen Stellen noch etwas länger hell: Auf der Ostfriesischen Insel steht wieder die Lichtwoche an. Dabei erleuchten Lichtkünstlerinnen und Lichtkünstler bis zum 8. September jeden Abend ein Gebäude oder Platz der Insel. Eröffnet wird die Illumination mit der Erleuchtung der katholischen St. Willehad Kirche am Sonntag, wie die Kurverwaltung mitteilte. Bunte Lichter sollen dann nicht nur die Fassade, sondern auch die Innenräume der Kirche erhellen.

In den folgenden Tagen sollen auch der Inselhafen, die westliche Strandpromenade, ein Dünenspielplatz, ein Hotel und ein kleines Wäldchen illuminiert werden – zudem treten bei einem Kulturprogramm Bands und Künstler auf.

Die Lichtwoche gab es im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf der rund 1200 Einwohner zählenden Nordseeinsel. Die erste Ausgabe war laut der Kurverwaltung ein Erfolg. Bunt erleuchtet wurde damals etwa der 56 Meter hohe historische Westturm, in dem die Jugendherberge untergebracht ist – ein Wahrzeichen der Ferieninsel.