Helgoland gedenkt der Bombardierung vor 75 Jahren

Der Trichter einer 5000 kg-Fliegerbombe liegt im Seenebel der Nordseeinsel Helgoland. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild

Helgoland (dpa/lno) – Mit einem Gedenkgottesdienst im Internet und einer Kranzniederlegung erinnert Helgoland am Samstag an die verheerende Bombardierung vor 75 Jahren durch die britische Luftwaffe. Es sei eine Tragödie kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen, die bis heute im Bewusstsein der Insulaner tief verankert sei, sagte Bürgermeister Jörg Singer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Denn die Angriffe am 18./19. April 1945, bei denen 285 Menschen ums Leben kamen, seien der Beginn des Versuchs der Briten gewesen, Helgoland komplett zu zerstören. Zudem erinnere das Datum an die Evakuierung der rund 2500 Insulaner am Tag nach den Bombenangriffen. Erst nach Rückgabe der Insel 1952 durch die Briten hätten die Insulaner zurückkehren können.