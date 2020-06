Helgoland für Touristen aus Risikogebieten tabu

Die Hochseeinsel Helgoland ist aus einem Flugzeug heraus zu sehen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Helgoland/Pinneberg (dpa/lno) – Reisende aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen dürfen von Sonnabend an nur in Ausnahmefällen auf die Hochseeinsel Helgoland kommen. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf die Insel nur betreten, wenn er einen aktuellen negativen Corona-Test oder einen anderen Ausnahmegrund hat, wie die zuständige Kreisverwaltung Pinneberg am Freitag mitteilte. Ausgenommen vom Betretungsverbot seien Personen, die nachweislich auf Helgoland eine geeignete Quarantäne-Möglichkeit hätten, zum Beispiel Wohnungsbesitzer.

Als Hintergrund nannte der Kreis, es sei mit Reisenden aus Corona-Regionen in Richtung Helgoland zu rechnen. «Tatsächlich liegen uns konkrete Reiseanfragen aus NRW vor», sagte Kreissprecher Oliver Carstens. Die Anreisen per Schiff erhöhten das Infektionsrisiko. Das gelte wegen der beengten Verhältnisse auch für den Aufenthalt auf der Insel. Zudem wären die Folgen einer Infektionsausbreitung auf der Insel deutlich gravierender als auf dem Festland, da die Behandlungs- und Beförderungskapazitäten rasch erschöpft wären.

Eine Verbreitung des Virus auf der Insel müsse unbedingt unterbunden werden, erklärten Bürgermeister Jörg Singer und Landrat Oliver Stolz. Neben der problematischen medizinischen Versorgung drohe auf Helgoland schnell ein harter Lockdown mit dramatischen Folgen für die Tourismuswirtschaft und die Bevölkerung.