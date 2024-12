Helfer packen Geschenke für «Heiligabend nicht allein»

Hamburg (dpa/lno) –

Damit Alleinstehende und Alleinerziehende mit ihren Kindern Weihnachten nicht allein und ohne Geschenke feiern müssen, gibt es in Hamburg das gemeinnützige Projekt «Fest der Liebe – Heiligabend nicht allein». In diesem Jahr werden erstmals mehr als 200 Menschen am 24. Dezember gemeinsam feiern, naschen und Geschenke auspacken.

«Dieses Jahr übertrumpft es alles. Wir haben 122 Erwachsene und 83 Kinder und es kamen auch noch Anmeldungen rein», sagte Initiatorin Nussin Armbrust. «Der Bedarf und die Not sind in einer reichen Stadt wie Hamburg wirklich erschreckend hoch.» 2017 hatte die alleinerziehende Mutter eines Sohnes diese Treffen das erste Mal für finanziell schlecht ausgestattete Alleinerziehende organisiert.

Weihnachtsmann überreicht Geschenke

Damit auch jedes Kind ein Geschenk bekommt, das es sich gewünscht hat, fragt Armbrust vorher die Wünsche ab. Am Heiligabend wird dann jedes Kind persönlich vom Weihnachtsmann aufgerufen und bekommt sein Geschenk überreicht.

«Meine größte Sorge ist, dass der Weihnachtsmann den Namen eines Kindes nicht vorliest. Das ist einmal passiert und seitdem achte ich akribisch drauf. Und ich habe immer mindestens zehn Geschenke im Lager ohne Namen, die ich zur Not hervorholen könnte», sagte Armbrust.

Am Dienstag haben im NYX Hotel Hamburg, wo am 24. Dezember auch gemeinsam Weihnachten gefeiert wird, zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter nun für mehrere Dutzend Kinder die Weihnachtsgeschenke eingepackt. Für die Veranstaltung an Heiligabend mussten sich die Erwachsenen bewerben, das Geld für die Aktion wird über Spenden von Privatleuten, Hotelgästen und Unternehmen gesammelt.