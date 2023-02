Helfer aus Erdbebengebiet zurückgekehrt

Wallenhorst (dpa/lni) –

Nach einem siebentägigen Einsatz im türkischen Erdbebengebiet sind 38 Helfer der niedersächsischen Hilfsorganisation @fire nach Deutschland zurückgekehrt. Das ehrenamtliche Such- und Rettungsteam habe in der Stadt Kahramanmaras fünf Menschenleben gerettet, teilte am Montag der Verein in Wallenhorst bei Osnabrück mit. Die aus ganz Deutschland und anderen Ländern stammenden Helfer seien am Sonntag nach Deutschland zurückgereist.

Sieben Tage nach dem Erdbeben sei angesichts der niedrigen Temperaturen die Wahrscheinlichkeit, noch Menschen lebend bergen zu können, nur noch sehr gering, hieß es.

Am frühen Montagmorgen vor einer Woche hatte das erste Beben der Stärke 7,7 um 2.17 Uhr MEZ die Region erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Die Zahl der bestätigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 35.000, davon in Syrien laut Weltgesundheitsorganisation WHO mindestens 5900. Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths rechnete am Sonntag sogar mit bis zu 50.000 Toten. Tausende werden noch vermisst.