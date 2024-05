«Helden des Alltags»: Philippi würdigt pflegende Angehörige

Eine Pflegefachkraft legt in der ambulanten Pflege einen Kompressionsverband an. Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) –

Mit Blick auf den Tag der Pflegenden an diesem Sonntag hat Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi den Einsatz von Fachkräften sowie Angehörigen von Pflegebedürftigen gewürdigt. «Die Pflegenden sind Heldinnen und Helden des Alltags, die Tag für Tag einen unermesslichen Beitrag zum Wohlergehen und zur Gesundheit unserer Mitmenschen leisten», sagte der SPD-Politiker am Samstag in Hannover. Ihre Arbeit sei von unschätzbarem Wert und verdiene höchste Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit.

Dem Ministerium zufolge wird der Großteil der Pflegebedürftigen in Niedersachsen zu Hause versorgt, mehr als die Hälfte ausschließlich von Angehörigen. «Die Pflege ist eine anspruchsvolle Aufgabe, deren Bedeutung in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird», sagte Philippi. Die Kosten für Angehörige dürften nicht weiter steigen.

Für die ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen in Niedersachsen stellt das Land laut Ministerium in diesem Jahr mehr als 70 Millionen Euro bereit. Niedersachsen liege bei der Investitionskostenförderung im Ländervergleich auf den vorderen Plätzen, hieß es.