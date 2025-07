Heiteres Wetter über Hamburg und Schleswig-Holstein

Sonnenschein und bis zu 23 Grad erwarten heute die Menschen an der Küste und in Hamburg (Symbolbild). Marcus Brandt/dpa

Hamburg/ Kiel (dpa/lno) –

Das Wetter über Hamburg und Schleswig-Holstein startet heute mit vereinzelten Schauern. Im Laufe des Tages wird es dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) immer schöner. Im Laufe des Tages wird das Wetter dann heiter bis wolkig bei 20 bis 23 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

In der Nacht zu Donnerstag wird es dann meist trocken und nur leicht bewölkt. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf 11, an der Küste auf 15 Grad, so der DWD.