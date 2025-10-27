Heißhunger führt bei Mann zu Strafverfahren

Hamburg (dpa/lno) –

Der beherzte Griff in einen Snackautomaten eines 33-Jährigen hat in Hamburg zu einem Ermittlungsverfahren geführt. Der Mann verspürte am Montagmorgen am S-Bahnhof Elbgaustraße im Stadtteil Eidelstedt «Heißhunger auf Süßes», wie die Polizei mitteilte. Da ihm das Geld fehlte, versuchte er, durch den Ausgabeschacht an die Süßigkeiten zu gelangen – und blieb stecken.

Zeugen alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Mann jedoch nicht mit einfachen Mitteln befreien und setzten schließlich technisches Gerät wie einen Hydraulik-Spreizer ein. Um die Bodenplatte des Automaten zu öffnen, mussten sie zudem die Frontscheibe heraushebeln.

Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls

Nach mehr als einer Stunde konnte der Mann dann seinen Arm wieder aus dem Snackautomaten ziehen, hieß es. Leichte Schwellungen an der Hand wurden vor Ort versorgt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl gegen den bereits polizeilich bekannten 33-Jährigen ein. Der Sachschaden am Automaten werde auf rund 8.000 Euro geschätzt.