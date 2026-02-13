Heißer Kampf bei Minusgraden: Schalke in Kiel unter Druck

Schon drei Mal gejubelt, aber noch kein Mal gewonnen: Neuzugang Edin Dzeko (links) wartet trotz dreier Treffer noch auf seinen ersten Sieg mit Schalke (Archivbild). Bernd Thissen/dpa

Gelsenkirchen (dpa) –

Der seit fünf Spielen sieglose Fußball-Zweitligist Schalke 04 will am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel seine erste Ergebniskrise dieser Saison beenden. Bei Minusgraden und möglichem Schnee erwartet der Trainer Miron Muslic einen heißen Kampf: «Wir haben die Rückrunden-Vorbereitung ja auch deshalb bewusst in Gelsenkirchen bestritten, um uns auf solche Witterungsbedingungen vorzubereiten.»

Muslic arbeitet mit der Mannschaft derzeit daran, die verloren gegangene Balance zwischen Angriff und Abwehr wiederzufinden. «Wir haben jetzt eine Durststrecke», sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Kiel-Spiel. Muslic glaubt aber: «Wir werden aus dieser Phase gestärkt herauskommen.»

Edin Dzeko wird kontinuierlich aufgebaut

Der bislang drei Mal treffsichere Neuzugang Edin Dzeko wird kontinuierlich weiter aufgebaut und bekommt anwachsende Spielzeit. Der 39 Jahre alte Bosnier hat in seinen drei ersten Einsätzen 23, 45 und 71 Minuten lang gespielt.

Mit Vitalie Becker, Adrian Gantenbein, Emil Höjlund, Tomas Kalas, Bryan Lasme, Dylan Leonard und Henning Matriciani fehlen am Sonntag sieben Verletzte.

Am vergangenen Wochenende hatten die Schalker gegen die abstiegsbedrohte SG Dynamo Dresden 2:2 gespielt und nach zehn Wochen die Tabellenführung an Darmstadt 98 verloren. An diesem Wochenende können sie in der engen Tabellenspitze je nach Ergebnissen zwischen Platz eins und fünf landen.