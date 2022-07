Heinz Strunk schreibt Ballermann-Lied für «Zeitmagazin»

Hamburg (dpa) –

Der Schriftsteller Heinz Strunk (60, «Fleisch ist mein Gemüse») hat auf Bitte des «Zeitmagazins» einen Ballermann-Song geschrieben. «Liebe ist ein Gefühl, Durst auch. Ich bin schuldig, schuldig, weil nüchtern», heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Text.

Das «Zeitmagazin» hatte nach der Aufregung um das Lied «Layla» von DJ Robin & Schürze Autoren darum gebeten, neue Ballermann-Hits zu dichten. Strunk, der mit «Zeit online» ein Video zu seinem Song «Breit in 100 Sekunden» gedreht hat, schreibt weiter: «Sei, wie du bist, aber sprich nicht drüber. Trink jetzt aus, bevor der Schaum hart wird. Airbag ist kein Schmusekissen. Das Auge sieht es, doch das Herz muss es glauben. Stark am Glas, aber schwach an der Blase. Brust raus, unten gerade, schenk ein, das Ding.»

Mitgemacht haben neben Strunk auch Wladimir Kaminer, der seinen Ballermann-Schlager «Toxische Männerwelt» genannt hat, Mirna Funk mit «Egal wie grell», Jan Weiler mit «Polizei-Song (Tatüüüütataaaa)» und Carla Kaspari mit «Gurke, Döner, Doppelreime».