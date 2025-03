Heinz Hoenig feiert zweite Hochzeit mit Ehefrau Annika

Sylt (dpa) –

Schauspieler Heinz Hoenig ist auf der Insel Sylt von seiner Ehefrau mit einer Hochzeitsfeier überrascht worden – und hat ihr symbolisch erneut das Ja-Wort gegeben. Annika Kärsten-Hoenig hatte am Wochenende Zeremonie im kleinen Kreis organisiert, wie es in einem RTL-Videobeitrag vom Sonntag hieß. Mehrere Medien hatten über das Fest berichtet.

«In guten, wie in schlechten Zeiten»

Aufnahmen zeigten unter anderem Kärsten-Hoenig, die im weißen Brautkleid bei der Zeremonie auf Heinz Hoenig zulief – und den 73-Jährigen damit zu Tränen rührte. Schauspielerin Jenny Elvers hielt eine Rede und verkündete: «Dann darf ich euch hiermit – wieder – zu Mann und Frau erklären.»

Der Schauspieler war im Frühjahr vergangenen Jahres nach Angaben seiner Frau wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und lag im künstlichen Koma. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden.

Annika Kärsten-Hoenig sagte im RTL-Interview: «Wir haben vor sechs Jahren geheiratet. In guten, wie in schlechten Zeiten.» In guten Zeiten könne jeder, so die 40-Jährige. «Aber in schlechten Zeiten die Hand nicht mehr loszulassen, das muss jeder erstmal für sich selbst beweisen in der Situation.» Man habe nie aufgegeben. Der Schauspieler sagte dem Sender: «Liebe ist Liebe – und ich liebe diese Frau.»

Hoenig wohnt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern im Harz

Hoenig spielte unter anderem im 80er-Jahre-Erfolg «Das Boot» mit und ist auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren bekannt («Der große Bellheim», «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli»). Anfang 2024 hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Hoenig wohnt mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) im Harz.