Heintze schlägt Ploß als nächsten Hamburger CDU-Chef vor

Roland Heintze (CDU) wird nicht erneut als Landesvorsitzender der CDU Hamburg kandidieren. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Roland Heintze wird nicht erneut als Landesvorsitzender der CDU Hamburg kandidieren. Er werde einem Ende September geplanten Landesparteitag den Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß als Nachfolger vorschlagen, sagte Heintze am Dienstag. Ploß werde zuvor einen «Masterplan 2025» vorlegen, wie die Partei nach ihrem desaströsen Abschneiden bei der Bürgerschaftswahl im vergangenen Februar wieder Sichtbarkeit, inhaltliches Profil und Kampagnenfähigkeit erhalten solle. Zudem wolle der 35-Jährige Vorsitzende des Kreisverbands Nord einen Prozess anstoßen, der in ein neues Grundsatzprogramm der Hamburger CDU münden werde.

Bei der Wahl am 23. Februar hatte die Hamburger CDU mit nur noch 11,2 Prozent der Stimmen ihr drittes historisch schlechtestes Ergebnis in Folge eingefahren. Im Nachhinein war Kritik am Spitzenkandidaten, dem Altonaer Bundestagsabgeordneten Marcus Weinberg, aber auch an Heintze und der Ruf nach personeller Erneuerung laut geworden.

Als Grund für seinen Rückzug vom Parteivorsitz nannte Heintze berufliche Gründe. Allerdings könne er sich vorstellen, auch dem neuen Landesvorstand noch als Schatzmeister anzugehören, sagte er. Der 47-Jährige ist geschäftsführender Gesellschafter einer PR-Agentur. Er hatte den CDU-Landesvorsitz nach der Wahlschlappe 2015 von Weinberg übernommen.