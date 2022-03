Heinold will 400 Millionen Euro für Flüchtlinge umschichten

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold spricht in Kiel. Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold will zur Bewältigung der Flüchtlingskosten infolge des Ukraine-Kriegs bis zu 400 Millionen Euro aus dem Corona-Notkredit umschichten. Einen entsprechenden Vorschlag unterbreitete die Grünen-Politikerin am Donnerstag dem Landtag. Die zur Kompensation von Steuerausfällen vorgesehenen 1,4 Milliarden Euro aus dem Notkredit würden angesichts der guten Entwicklung der Steuereinnahmen aus heutiger Sicht vermutlich nicht in voller Höhe gebraucht.

Um Heinolds Vorschlag umzusetzen, ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erforderlich. Darüber könnte der Landtag im April entscheiden – dann tagt das Parlament zum letzten Mal in dieser Wahlperiode. Am 8. Mai wird es neu gewählt. Heinold will kurzfristig auf die Fraktionen zugehen, um über ihren Vorschlag zu sprechen.