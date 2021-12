Heinold plant für Landtagswahl keine Koalitionsaussage

Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) spricht. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai kommenden Jahres will Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold nach aktuellem Stand keine Koalitionsaussage machen. «Wir gehen eigenständig in den Wahlkampf und werden nicht vor der Wahl etwas festlegen oder ausschließen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Es kommt auf die Inhalte an und auch auf das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern.» Das Land müsse den vom Bund mit der Ampel-Regierung ausgehenden Aufbruch im Bundesrat positiv begleiten.

Heinold will mit den Grünen bei der Wahl stärkste Kraft werden. Sie strebt das Amt der Ministerpräsidentin an. Heinold ist in Kiel seit 2012 Finanzministerin. Zunächst hatte sie den Posten in einer Regierung mit SPD und SSW inne, seit 2017 in einer Koalition mit CDU und FDP.

