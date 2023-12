Heinold froh über Haushaltseinigung der Ampel-Koalition

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sieht nach der Haushaltseinigung der Bundesregierung noch Klärungsbedarf. Es sei gut, dass die Bundesregierung die Hürde genommen habe, sagte Heinold am Mittwoch in Kiel. «Es hat gedauert, aber jetzt hat es geklappt.» Die Landesregierung müsse sich nun im Detail anschauen, was die einzelnen Maßnahmen für Schleswig-Holstein bedeuten.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte mit Blick auf die Haushaltseinigung, es sei ein Schritt in die richtige Richtung, dass auch weiterhin Zukunftsinvestitionen getätigt werden könnten. «Der Abbau von Subventionen und die Anhebung von Umweltabgaben, wie etwa die stärkere Anhebung des CO2-Preises auf den bereits von der Großen Koalition beschlossenen Pfad mit der einhergehenden Lenkungswirkung scheint zunächst ein praktikabler Weg», sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU sei immer offen dafür gewesen, den CO2-Preis als Steuerungsinstrument zu nutzen.

Zuvor hatten die Spitzen der Ampel-Koalition nach tagelangen Verhandlungen eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt. Sie sehen sich nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts zu Kürzungen und Einsparungen gezwungen. So sollen etwa klimaschädliche Subventionen abgeschafft, Ausgaben einzelner Ressorts reduziert und Bundeszuschüsse verringert werden.