Heimspiel der Towers gegen Bonn auf 12. März verlegt

Hamburg (dpa/lno) – Auf Antrag der Hamburg Towers ist das Heimspiel in der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn um einen Tag auf den 12. März verlegt worden. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, beginnt die Partie in der heimischen Arena in Wilhelmsburg um 18.00 Uhr. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, hieß es in der Mitteilung.

Die Towers müssen am 9. März im Europacup bei Boulogne Metropolitans 92 antreten. Nach der Rückreise aus Frankreich wäre keine Zeit mehr für eine Trainingseinheit vor der Partie gegen Bonn am 11. März gewesen. Deshalb haben die Hamburger die Bundesliga-Zentrale um einen Tag Aufschub gebeten. Dem Antrag hat die BBL stattgegeben.

