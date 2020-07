Heimspiel-Auftakt für Lübecks Handballer: Hamburg auswärts

Hamburg/Lübeck (dpa/lno) – Die Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau starten am 2. Oktober mit einem Heimspiel gegen den Aufstiegsfavoriten VfL Gummersbach in die neue Saison. Der HSV Hamburg muss am selben Tag beim TuS N-Lübbecke antreten. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Handball-Bundesliga (HBL) am Dienstag veröffentlicht hat. Das Derby in der Hinrunde ist für den 24. November in Lübeck terminiert.

Als Folge der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit 2019/20 gehen in der kommenden Serie 19 Mannschaften an den Start. Der letzte Spieltag des Jahres findet am 29./30. Dezember statt. Nach der WM-Pause wird die Serie am 5. Februar fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 26. Juni 2021 vorgesehen.

Laut HBL sollen zum Saisonstart auch Zuschauer in den Hallen sein. Dazu wird derzeit ein Hygiene- und Betriebskonzept erarbeitet.

Mitteilung HBL

Homepage HSV Hamburg

Homepage VfL Lübeck-Schwartau