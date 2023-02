Heimsieg nach 29 Jahren: St. Pauli besiegt Hannover 2:0

Hamburg (dpa/lno) –

Nach fast 29 Jahren hat St. Pauli wieder einen Heimsieg gegen Hannover 96 eingefahren. Die Hamburger setzten sich am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (2:0) gegen die Niedersachsen durch. Damit sorgten sie eine Woche nach dem 1:0 in Nürnberg auch für ein erfolgreiches Heimdebüt des Trainers Fabian Hürzeler. Zuletzt hatte der Kiez-Club im April 1994 gegen Hannover im Millerntor-Stadion gewonnen.

Vor 29 456 Zuschauern verwandelte Lukas Daschner in der 17. Minute den von 96-Torwart Ron-Robert Zieler nach vorne parierten Ball zum 1:0. Gerade einmal zehn Minuten nach dem ersten Tor baute Connor Metcalfe (27.) den Vorsprung der Hanseaten weiter aus. Der Treffer wurde zunächst nicht gegeben und erst nach Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter anerkannt. In der zweiten Hälfte nahm Schiedsrichter Timo Gerach einen Treffer von Daschner nach Eingreifen des VAR zurück.