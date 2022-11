Heimrecht getauscht: Göttingen schon im Januar in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg und die BG Göttingen haben ihr Heimrecht in der Basketball-Bundesliga getauscht. Die Towers erwarten die Niedersachsen bereits am 15. Januar (15.00 Uhr) in der heimischen Arena in Hamburg-Wilhelmsburg. Das Spiel in Göttingen findet am 4. April (19.00 Uhr) statt.

Grund des Tausches: Die Göttinger können aufgrund einer Kampfmittelbeseitigung von Anfang Januar bis Ende März keine Heimspiele in der heimischen S-Arena austragen.