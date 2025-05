Heimpleite für Hannovers Handballer gegen Absteiger Potsdam

Hannover (dpa/lni) –

Maxim Orlov war der gefeierte Mann bei den Bundesliga-Handballern des 1. VfL Potsdam. Der Spielmacher erzielte den entscheidenden Treffer zum 27:26 (12:12)-Sieg des bereits feststehenden Absteigers bei der TSV Hannover-Burgdorf. Für die Niedersachsen geraten nach der dritten Niederlage die Europapokal-Plätze langsam in Gefahr.

Die Brandenburger stellten die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Prokop über die gesamte Spielzeit hinweg vor große Probleme. Max Günther brachte den VfL in der 10. Minute mit 5:2 in Führung. Erst in der 19. Minute glich Hannes Feise mit dem 7:7 für die Niedersachsen die Partie wieder aus.

Erster Auswärtssieg in der Potsdamer Vereinshistorie

Nach dem Seitenwechsel lief es für die «Recken» dann etwas besser. Nationalspieler Lukas Stutzke sorgte mit dem 19:16 (42.) für die erste etwas komfortablere Führung der Gastgeber. Potsdam zeigte aber eine großartige Moral und belohnte sich durch den Orlov-Treffer mit dem dritten Saisonsieg und dem ersten Auswärtserfolg in der Bundesliga überhaupt. Beste Werfer waren Marius Steinhauser mit acht Treffern für Hannover und Jannek Klein mit sechs Toren für Potsdam.