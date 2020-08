Heimkino einmal anders: Filmfest bringt Galas in Wohnzimmer

Oldenburg (dpa/lni) – Großveranstaltungen sind unter Corona verboten, aber auf Galapremieren will das Filmfest Oldenburg vom 16. bis 20. September nicht verzichten. Sie sollen im kleinstmöglichen Rahmen stattfinden in den Wohnzimmern Oldenburger Filmfans – egal ob Doppelhaushälfte oder Studenten-WG. Gastgeber können sich bis zum 2. September um eine der vier Galapremieren bewerben. Das Filmfest verspricht, für das Heimkino Festivalatmosphäre, prominente Gäste und einen roten Teppich mitzubringen.

Hobbyfotografen wiederum können sich darum bewerben, an diesem Galateppich vor Oldenburger Wohnhäusern fotografieren zu dürfen. Doch auch an den üblichen Spielstätten soll das 27. Filmfest stattfinden – in Kinos ebenso wie in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg.

Filmfest Oldenburg