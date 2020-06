Heimatbund: Pflege der heimatlichen Umgebung in Krisenzeit

Hannover (dpa/lni) – Zur Bewahrung der Heimat insbesondere in Krisenzeiten wie der Corona-Epidemie hat der niedersächsische Heimatbund aufgerufen. «Wir müssen gerade in einer Zeit, in der Menschen Zukunftsängste haben, Orientierung geben», sagte Heimatbund-Präsident Hansjörg Küster am Freitag bei Vorlage des Jahresberichts in Hannover. «Die heimatliche Umgebung muss bestehen bleiben, gewissermaßen den Menschen Rückendeckung bieten – mit all ihrer Natur und Kultur, mit all ihren Menschen.»

Mit dem Jahresbericht liefert der Heimatbund der Regierung Lob, Kritik und Anregungen für die Landesentwicklung. Seit inzwischen 60 Jahren wird der Bericht als sogenannte Rote Mappe an den Ministerpräsidenten überreicht. Dieser wiederum händigt dem Präsidenten des Heimatbundes eine Mappe aus, in der die Landesregierung zu den Anregungen, Fragen und Forderungen des Heimatbundes aus dem Vorjahr Stellung nimmt.

