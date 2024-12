Heiligabend bringt Wolken-Regen-Mix in den Norden

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es zur Bescherung an Heiligabend einen Mix aus Wolken, Regen und einigen Auflockerungen. Die Temperatur-Höchstwerte liegen um sechs Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem gebe es an der See mäßigen bis frischen Wind aus Südwest.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag nehme die Bewölkung zu. Es werden Nieselregen und Regenschauer erwartet. Bei Tiefstwerten um fünf Grad werde es kaum kühler als am an Heiligabend.

Die weiteren Weihnachtsfeiertage

Der erste Weihnachtsfeiertag startet der Prognose zufolge bedeckt, mit etwas Regen oder Sprühregen. Dabei erwarten die Meteorologen milde Temperaturen mit Höchstwerten zwischen acht und zehn Grad, mit schwachem Wind aus Südwest.

Bei ähnlichen Temperaturen – um neun Grad – werde es dann auch am zweiten Weihnachtsfeiertag überwiegend bedeckt, hieß es weiter. Gelegentlich könnte es bei schwachem Wind aus Südwest bis West erneut Sprühregen geben.