Heiligabend-Besuch in JVA Neumünster

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Neumünster hat Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken an einem Gottesdienst zum Heiligen Abend teilgenommen. «Gerade für die Gefangenen sind die Feiertage eine schwierige Zeit», sagte die CDU-Politikerin im Anschluss an den von Bischöfin Nora Steen und Anstaltsseelsorger Jörn Kress geleiteten Gottesdienst. «Diese schöne Tradition an Heiligabend bietet in Gemeinschaft die Möglichkeit zur Besinnung und Zusammenkunft.» Von der Decken dankte den JVA-Bediensteten. «Mit ihrem Einsatz gestalten sie den Gefangenen die Weihnachtszeit so angenehm, wie dies möglich ist.»