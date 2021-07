Heidschnuckentag: Die schönsten Jungböcke werden gesucht

Ein Heidschnuckenbock schaut in Richtung Kamera. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Faßberg (dpa/lni) – Der schönste Heidschnuckenbock wird heute im Landkreis Celle gesucht. Züchter und Halter treffen sich in Faßberg auf dem Fliegerhorst zum 72. Heidschnuckentag. Mehr als 30 junge Zuchtböcke sollen prämiert und versteigert werden. Nur die besten Jährlingsböcke werden dabei zur Auktion zugelassen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung in diesem Jahr nach 2020 erneut nicht öffentlich.

Zu den Auswahlkriterien gehören etwa die Beinstellung und ein gerader Rücken. Das Fell am Kopf muss schwarz sein. Die genügsamen Schafe mit dem langen, grau-schwarzen Vlies sind die Symboltiere der Lüneburger Heide. Es gibt nach Schätzungen des Verbandes mehr als 10.000 von ihnen in Niedersachsen. Einst waren sie die wichtigste Nutztierart in der Region. Die Schnucken werden vor allem in der Landschaftspflege eingesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-295882/2

Verband Lüneburger Heidschnuckenzüchter e.V.