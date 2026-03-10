Heidi Klum und Roland Emmerich kommen nach Hamburg

Welche Tricks hat Heidi Klum parat, wenn es um digitales Marketing geht? Auf der OMR wird sie es verraten. Annette Riedl/dpa

Hamburg (dpa) –

Supermodel und Model-Mama Heidi Klum (52, «Germany’s Next Topmodel») sowie der deutsche Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich (70, «Independence Day») kommen im Mai nach Hamburg, um auf der Digital- und Marketingmesse OMR zu sprechen. Sie stünden für zwei Weltkarrieren «Made in Germany», teilten die Messemacher in Hamburg mit.

Aus ihren Branchen nicht mehr wegzudenken

Klum, die seit den 1990er-Jahren die Branche mit internationalen Kampagnen prägt und inzwischen 21 Staffeln von «Germany’s Next Topmodel» sowie Formate wie «Project Runway» und «America’s Got Talent» gedreht hat, habe sich längst als feste Größe in der internationalen Unterhaltung etabliert. Zudem sei sie als Markenbotschafterin und Unternehmerin erfolgreich.

Filmemacher Roland Emmerich ist ebenfalls eine Institution in seiner Branche. Mit Action-, Katastrophen- und Science-Fiction-Filmen wie «Independence Day», «Godzilla», «The Day After Tomorrow» und «Stargate» wurde er berühmt. Dabei habe er unternehmerische Weitsicht bewiesen und das Genre des modernen Blockbusters neu definiert.

Klum und Emmerich werden auf der OMR über ihre Karrieren sprechen und auch davon erzählen, wie man über Jahre hinweg Relevanz behält und Vision in Erfolgsmodelle verwandelt.

Auch Tom Brady, Zah1de und Petkovic sagen Hallo

Die beiden reihen sich in die lange Liste der internationalen Promis ein, die in den Messehallen auftreten und über ihre Karriere und die besten Tipps rund um digitales Marketing sprechen. Auf der OMR 2026 werden am 5. und 6. Mai zudem NFL-Legende Tom Brady, Tiktok-Star und Sängerin Zah1de, die US-amerikanische KI-Expertin Meredith Whittaker (Signal-Stiftung), TV-Koch Steffen Henssler, Unternehmer Carsten Maschmeyer oder die frühere Tennisspielerin Andrea Petković erwartet.

Das OMR-Festival versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. Sie gilt in der Hinsicht als eine der größten Digitalmessen Europas. Erwartet werden laut OMR rund 67.000 Besucherinnen und Besucher sowie etwa 1.000 Ausstellende.