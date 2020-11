Heider am Meniskus operiert: Offensivspieler fehlt Osnabrück

Marc Heider, Offensivspieler beim VFL Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück (dpa) – Der VfL Osnabrück muss in nächster Zeit auf Offensivspieler Marc Heider verzichten. Der 34-Jährige wurde am Montagmorgen am Meniskus operiert, wie der niedersächsische Fußball-Zweitligist mitteilte. «Marc Heider litt in den vergangenen Tagen und Wochen unter Schmerzen aufgrund von Meniskusbeschwerden im rechten Knie», heißt es in dem Club-Statement. Der Eingriff sei leicht, aber unausweichlich gewesen. Heider war noch am Samstag beim 2:1-Sieg des VfL gegen den SV Sandhausen eingewechselt worden.

Vereinsmitteilung