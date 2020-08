Heide und Büsum vor Wochenende mit Corona-Restriktionen

Ein leerer Strandkorb auf dem Deich in Büsum. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Heide (dpa/lno) – In Heide und Büsum müssen Bürger und Gäste dieses Wochenende mit verschärften Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus verbringen. Hintergrund ist die Zunahme von Neuinfektionen in Dithmarschen seit dem vergangenen Wochenende. Davon war vor allem die Kreisstadt Heide betroffen. Dort müssen Besucher des Wochenmarktes am Samstag einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem dürfen sich im öffentlichen Raum vorerst maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. In Büsum gilt in der Fußgängerzone eine Maskenpflicht. Die Einschränkungen gelten zunächst bis einschließlich 7. August. Zuletzt gab es in Dithmarschen keine weiteren Infektionen.

Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein – Angaben der Landesregierung

RKI-Angaben zum Kreis Dithmarschen Stand 30. Juli 00.00 Uhr