Hamburg (dpa/lno) – Das runde Hefegebäck Pagen Vanillas wird vorsorglich zurückgerufen. Es könne vereinzelt zu einer Schimmelbildung vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums kommen, hieß es am Freitag auf der Internetseite

www.lebensmittelwarnung.de. Die Warnung bezieht sich auf 200 Gramm-Packungen mit dem Haltbarkeitsdatum 16. Dezember 2021 bis 17. Januar 2022. Betroffen sind den Angaben zufolge die Bundesländer Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Bei der Rückgabe in dem Geschäft, in dem man es gekauft habe, werde der Kaufpreis erstattet, teilte das Unternehmen Pagen in Hamburg mit.

