Heeresflieger und Logistikschule der Truppe geben Einblick

Bückeburg/Osterholz (dpa/lni) –

Am heutigen «Tag der Bundeswehr» werden an zwei Standorten in Niedersachsen Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Heeresflieger in Bückeburg im Landkreis Schaumburg präsentieren ein Flugprogramm mit diversen Hubschraubern, Kampfjets und Transportflugzeugen. Auf dem Gelände können die Gäste zudem die Landfahrzeuge der Panzertruppe aus der Nähe anschauen und zum Beispiel in einem Panzersimulator Platz nehmen. Die Bundeswehr rät zur Anreise per Bahn oder Bus, es ist ein Shuttle-Service eingerichtet.

Auch die Logistikschule der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck beteiligt sich an dem Aktionstag. Auf dem Veranstaltungsgelände im Teufelsmoor nördlich von Bremen gibt es unter anderem Vorführungen, interaktive Stationen und die Möglichkeit zum Mitfahren in Militärfahrzeugen. Zudem kann die Bundeswehr als Arbeitgeber kennengelernt werden.

Deutschlandweit erlaubt die Bundeswehr an zehn Standorten einen Blick hinter die Kulissen. Die Truppe sei eine der größten Arbeitgeberinnen Deutschlands mit vielfältigen Möglichkeiten und über 1.000 attraktiven und interessanten Berufsbildern, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Unter dem Motto «Wir sind da» wird der «Tag der Bundeswehr» an diesem Samstag zum elften Mal veranstaltet. Im vergangenen Jahr kamen laut Ministerium bundesweit 230.000 Menschen – so viele wie nie zuvor.