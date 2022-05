Hecking über Burgstaller-Gerüchte: «Erst Liste abarbeiten»

Nürnberg/Hamburg (dpa/lno) –

Der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking hat sich ausweichend zu Rückkehr-Gerüchten um Stürmer Guido Burgstaller vom FC St. Pauli geäußert. «Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir natürlich jetzt mittlerweile auch mitbekommen haben, dass er geäußert hat in Hamburg, dass er sich aufgrund von familiären Gründen wohl Richtung Süden verabschieden will», sagte Hecking dem TV-Sender Sky am Donnerstag.

«Wie gesagt, der Süden, Nürnberg liegt im Süden von Hamburg. Wenn er das gemeint hat, dann wird vielleicht auch mal ein Anruf kommen. Wir werden im Moment erstmal für uns unsere Liste abarbeiten. Und ob da Burgstaller draufsteht oder nicht, kann ich nicht sagen», sagte er.

Burgstaller besitzt beim Zweitliga-Konkurrenten St. Pauli noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Ihn zieht es aber dichter zu seiner in Österreich lebenden Familie. Der heute 33-Jährige hat von Januar 2015 bis Januar 2017 schon einmal erfolgreich für Nürnberg gespielt, ehe er zu Schalke 04 gewechselt war. Der Kiezclub könnt nur in diesem Sommer eine hohe Ablöse bei einem Burgstaller-Transfer generieren.