Hecking froh über den großen Konkurrenzkampf im HSV-Kader

Hamburgs Cheftrainer Dieter Hecking steht vor dem Spiel am Spielfeldrand. Foto: Guido Kirchner/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Trainer Dieter Hecking ist froh über den großen Konkurrenzkampf in dem in der Winterpause noch einmal verstärkten Kader des Hamburger SV. «Wir haben ein großes Ziel vor Augen und große Ziele erreicht man nur, wenn man als Gruppe funktioniert und geschlossen als Mannschaft auftritt. Auf die Befindlichkeiten einzelner Spieler, die bei dem einen oder anderen mehr oder weniger ausgeprägt sind, kann ich keine Rücksicht nehmen und das wissen meine Spieler auch», sagte der 55 Jahre alte Coach auf hsv.de.

Der breite Kader war beim jüngsten 3:1-Sieg der Hanseaten am Montag in der 2. Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum das große HSV-Plus. «Es war gut zu sehen, dass die Einwechselspieler sofort da sind», betonte Hecking. Der von ihm ins Spiel gebrachte Gideon Jung habe «sofort eine gute körperliche Präsenz» gezeigt und die Defensive verstärkt, Joel Pohjanpalo kam im Angriff für Lukas Hinterseer und erzielte nur knapp drei Minuten nach seiner Hereinnahme des wichtige 2:1. «Ich hin froh, dass Joel diese Rolle so angenommen hat», sagte der HSV-Coach.

Einen Wechsel im Sturm soll es beim Tabellenzweiten dennoch vorerst nicht geben. «Lukas Hinterseer hat für uns in den letzten vier Meisterschaftsspielen drei Tore gemacht. Das ist erstmal eine Quote, die als Mittelstürmer nicht so schlecht ist», sagte Hecking, der als Profi selbst Stürmer war. «Im Moment sehe ich noch nicht den Grund, da etwas für das nächste Spiel zu ändern», erklärte der Coach mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Karlsruher SC. Den Finnen Pohjanpalo und den wieder fitten Österreicher Martin Harnik hält er somit wohl auf der Bank als Joker in der Hinterhand.

Spielplan Hamburger SV

HSV-Kader

Hecking-Aussagen auf hsv.de