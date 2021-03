Hebammen kritisieren enormen Personalmangel in Kliniken

Eine Mutter hält die Hand eines wenige Tage alten Kindes. Foto: Sina Schuldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Hebammen arbeiten ihrem Verband zufolge derzeit am Limit und wünschen sich mehr Verstärkung in den Kliniken. «Ich mache mir große Sorgen um die Kollegen. Da ist es nicht nur fünf vor zwölf, sondern zwölf», sagte Vorsitzende des Hebammenverbands, Andrea Sturm der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. In der Corona-Krise kommen etwa Geburtshilfe in Schutzmontur, längere Beratungszeiten oder nötige Doppelschichten bei coronapositiven Gebärenden zu den Schwierigkeiten hinzu, wie der Verband beschreibt.

Um die Situation zu verbessern, sei es endlich an der Zeit für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. «Personalmangel an den Kliniken herrscht ja schon lange. Bundesweit ist jahrelang an allem gespart worden, vor allem am Gehalt.»

Der Hebammenverband Hamburg plädiert dafür, dass die Geburtshilfe im Ganzen neu gedacht und beispielsweise eine Eins-zu-eins-Betreuung nicht nur während der Geburt, sondern bereits mit Beginn der geburtsrelevanten Wehen gewährleistet werde. In Hamburg arbeiten Sturm zufolge rund 350 festangestellte und freiberufliche Hebammen.

